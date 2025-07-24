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В Ростове суд обязал четыре фирмы вернуть в бюджет города 39 млн

В Ростове антимонопольная служба выявила сговор между компаниями.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение по делу о незаконном размещении торговых павильонов в донской столице. Четыре компании теперь обязаны перечислить в городской бюджет 39 млн рублей незаконно полученных доходов. Об этом сообщила пресс-служба Ростовского УФАС.

Ростовское УФАС обнаружило картельный сговор между компаниями и управлением торговли донской столицы. Речь идет о конкурсах на размещение павильонов, объявленных в 2021—2022 годах.

Как стало известно, другим участникам искусственно ограничили доступ к торгам: заказчик установил завышенный размер невозвратного задатка и создал бюрократические барьеры. Победившие компании арендовали муниципальные земли, построили павильоны и сдали их в субаренду по ценам, значительно превышающим стоимость аренды.

Антимонопольное ведомство потребовало расторгнуть договоры и вернуть в бюджет незаконно полученные средства.

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