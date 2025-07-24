В Ростове суд обязал четыре фирмы вернуть в бюджет города 39 млн

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение по делу о незаконном размещении торговых павильонов в донской столице. Четыре компании теперь обязаны перечислить в городской бюджет 39 млн рублей незаконно полученных доходов. Об этом сообщила пресс-служба Ростовского УФАС.