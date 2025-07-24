Кондрашов поблагодарил Гусмана за работу в ТАСС

«От имени всего коллектива Агентства выражаю огромную благодарность Михаилу Соломоновичу за все 30 лет его неустанной работы в ТАСС. Более чем 50 партнерских договоров с главными агентствами стран мира, еще около 20 договоров, подготовленных к подписанию, сотни международных и всероссийских мероприятий ТАСС и тысячи воплощенных креативных идей — во всем этом огромный личный вклад Михаила Гусмана. Желаем ветерану нашего агентства новых проектов и новых талантливых команд», — сказал Кондрашов.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин своим постановлением освободил Гусмана от должности первого заместителя гендиректора ТАСС.
75-летний Михаил Гусман проработал в структурах агентства порядка 30 лет. С 2000 года является автором и ведущим телевизионного цикла «Формула власти». Заслуженный работник культуры РФ (2001) и Заслуженный журналист РФ (2018).
Гусман возглавляет Российский комитет Международной программы развития коммуникаций ЮНЕСКО, входит в состав Межправительственного совета ЮНЕСКО по вопросам информации и коммуникациям (IPDC) и Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.