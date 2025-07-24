В мире отмечают удивительный праздник, виновником которого стала теорема Пифагора

Даешь побольше праздников! Вот и нынешнее 24 июля оказалось очередным из них. Вернее — внеочередным. Именно на 24-й день седьмого месяца в 2025-м выпало отмечать День теоремы Пифагора. А в некоторые другие годы подобное торжество было и будет привязано уже к иной дате.
«Пифагоровы штаны во все стороны равны». Кто из нас не слышал столь запоминающуюся мнемоническую формулировку, помогающую накрепко запомнить, что квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов!
Именно по случаю знаменитейшей теоремы, которая узаконила «межличностные отношения» среди сторон прямоугольного треугольника и придумали такой праздник.
Поскольку главным действием в пифагоровой формуле, сформулированной более двух тысячелетий назад, является возведение в квадрат, то под это подогнали условия выбора Дня теоремы Пифагора. Его отмечание привязывается к той календарной дате, когда сумма квадратов числа и порядкового номера месяца равна квадрату двух последних цифр года.
Проверяем:
Итак, 24.07.2025.
25 в квадрате равняется 625.
24 в квадрате — 576.
7 в квадрате — 49.
576 + 49 = 625.
Все правильно. Так что — с праздником, дорогие читатели «МК»!
А вот предыдущий День Пифагора отмечали, оказывается, более 4 с половиной лет назад — 16 декабря 2020 года. (16² +12² = 20²).
Зато следующий повод отпраздновать достижения древнегреческого философа и математика нам придется ждать не так уж долго, до него всего лишь 15 месяцев. Пифагоровский день в очередной раз наступит 24 октября 2026 года.
Не верите?
Проведем проверку:
26² = 676.
24² = 576.
10² = 100.
576 + 100 = 676.
Убедительно. С математикой не поспоришь.