В мире отмечают удивительный праздник, виновником которого стала теорема Пифагора

Даешь побольше праздников! Вот и нынешнее 24 июля оказалось очередным из них. Вернее — внеочередным. Именно на 24-й день седьмого месяца в 2025-м выпало отмечать День теоремы Пифагора. А в некоторые другие годы подобное торжество было и будет привязано уже к иной дате.