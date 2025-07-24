Мишустин освободил Гусмана от должности первого заместителя гендиректора ТАСС

26 июня стало известно, что журналистка Анна Винтур покинула должность главного редактора американского издания журнала Vogue спустя 37 лет работы на этой должности. Ее карьера в Vogue началась в 1988 году, когда пост главного редактора покинула Грейс Мирабелла. Несмотря на то что Винтур больше не занимает должность главреда, она продолжит выполнять свои обязанности в качестве глобального директора по контенту Condé Nast и Vogue.