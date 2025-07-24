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Мишустин освободил Гусмана от должности первого заместителя гендиректора ТАСС

Михаила Гусмана сняли с должности первого заместителя генерального директора ТАСС. Соответствующее постановление в четверг, 24 июля, подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Михаила Гусмана сняли с должности первого заместителя генерального директора ТАСС. Соответствующее постановление в четверг, 24 июля, подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Документ доступен на сайте опубликования правовых актов.

Генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов поблагодарил Гусмана за многолетнюю работу и выразил ему благодарность за 30 лет «неустанной работы» в агентстве.

— Более чем 50 партнерских договоров с главными агентствами стран мира, еще около 20 договоров, подготовленных к подписанию, сотни международных и всероссийских мероприятий ТАСС и тысячи воплощенных креативных идей — во всем этом огромный личный вклад Михаила Гусмана, — заявил Кондрашов.

Он также пожелал бывшему коллеге новых проектов и талантливых команд, передает ТАСС.

26 июня стало известно, что журналистка Анна Винтур покинула должность главного редактора американского издания журнала Vogue спустя 37 лет работы на этой должности. Ее карьера в Vogue началась в 1988 году, когда пост главного редактора покинула Грейс Мирабелла. Несмотря на то что Винтур больше не занимает должность главреда, она продолжит выполнять свои обязанности в качестве глобального директора по контенту Condé Nast и Vogue.