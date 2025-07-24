Форум «Содружество моды» пройдет в Санкт-Петербурге 19−21 ноября

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четвертый международный форум «Содружество моды» пройдет 19−21 ноября в штаб-квартире Межпарламентской ассамблеи СНГ в Санкт-Петербурге. Мероприятие объединит представителей легкой промышленности и креативных индустрий из стран СНГ, сообщили БЕЛТА в МПА СНГ.
Работа будет организована по шести тематическим блокам: экономика и инвестиции, производство, креативные индустрии, культурные традиции, образование и кадры, а также красота и здоровье. В рамках деловой программы мероприятия пройдут круглые столы и панельные дискуссии, на которых выступят более 200 спикеров из стран Содружества.
Форум откроет «Молодежный день», ориентированный на профессиональное развитие молодых специалистов в сфере моды и дизайна. Традиционно состоятся два модных показа. Свои коллекции продемонстрируют начинающие и известные кутюрье из регионов России и государств СНГ. Участником модного шоу станет победитель специального конкурса, объявленного среди российских дизайнеров.
В дни проведения мероприятия в Таврическом дворце откроется выставка, посвященная национальному костюму, при содействии Российского экспортного центра будет работать биржа деловых контактов.
Организатором форума выступают МПА СНГ, Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации при поддержке Министерства культуры, Министерства промышленности и торговли, Министерства экономического развития Российской Федерации, Российского экспортного центра, Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности, Российского союза кожевников и обувщиков и Российского союза производителей одежды. -0-