Форум «Содружество моды» пройдет в Санкт-Петербурге 19−21 ноября

Работа будет организована по шести тематическим блокам: экономика и инвестиции, производство, креативные индустрии, культурные традиции, образование и кадры, а также красота и здоровье. В рамках деловой программы мероприятия пройдут круглые столы и панельные дискуссии, на которых выступят более 200 спикеров из стран Содружества.