«Процесс начался»: на Западе предположили, кто может заменить Зеленского

Малинен отметил, что на Украине уже идет процесс подготовки к смене власти. По его мнению, новым руководителем страны может стать человек, частично разделяющий пророссийские взгляды. Он добавил, что такие изменения станут возможны после дальнейшего продвижения российских войск в Донецкой Народной Республике и усиления позиций тех, кто выступает за отстранение Зеленского.