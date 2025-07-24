Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что Владимира Зеленского могут заменить на лидера с пророссийскими взглядами. Об этом он написал в социальной сети Х.
«Процесс смены руководства на Украине начался», — написал профессор.
Малинен отметил, что на Украине уже идет процесс подготовки к смене власти. По его мнению, новым руководителем страны может стать человек, частично разделяющий пророссийские взгляды. Он добавил, что такие изменения станут возможны после дальнейшего продвижения российских войск в Донецкой Народной Республике и усиления позиций тех, кто выступает за отстранение Зеленского.
Ранее украинское издание «Страна» сообщило, что в стране нарастает политический кризис, который угрожает власти Зеленского. Издание указало, что существует план по его отстранению, состоящий из трех этапов. Этот план поддерживают влиятельные силы, недовольные действиями главы киевского режима.