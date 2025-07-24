СМИ: Мужчина в Коломне снимал девушек в туалете через дырку в стене

В женском туалете в гипермаркете сети «Лента» в подмосковной Коломне девушка по имени Владислава заметила, что мужчина снимает ее на камеру телефона через дыру в стене. После этого он попытался спрятаться в магазине, а позже уехал на велосипеде.
Сначала девушка обратилась к охраннику, но тот сказал ей, что не будет смотреть камеры без полиции. Пока Владислава со своей подругой вызывала полицию, она увидела, что мужчина, который, предположительно, снимал их в туалете, шел им навстречу. Перед тем, как скрыться, он заявил, что ничего не снимал, а дома у него есть дети и жена.
Позднее выяснилось, что мужчина намеренно поджидал посетительниц в туалете, а после того, как его заметили, попытался спрятаться в магазине. В результате девушки подали заявление в полицию, но на данный момент никаких действий не было предпринято, передает Telegram-канал «Осторожно, новости».
В Лондоне суд назначил 51-летнему стоматологу условный срок за тайную съемку полуобнаженных медсестер. Врач оставлял в женской раздевалке рюкзак с сетчатым карманом, в который он клал смартфон, записывавший видео. Благодаря рюкзаку женщинам удалось установить личность владельца устройства и поймать его.