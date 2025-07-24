СМИ: Мужчина в Коломне снимал девушек в туалете через дырку в стене

Сначала девушка обратилась к охраннику, но тот сказал ей, что не будет смотреть камеры без полиции. Пока Владислава со своей подругой вызывала полицию, она увидела, что мужчина, который, предположительно, снимал их в туалете, шел им навстречу. Перед тем, как скрыться, он заявил, что ничего не снимал, а дома у него есть дети и жена.