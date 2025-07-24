«Страна»: Зеленский «сдал назад» и рискует потерять власть из-за закона о НАБУ

Украинский президент Владимир Зеленский потерпел «стратегическое поражение» и оказался под угрозой потери власти после того, как под давлением стран Запада «сдал назад» и внес изменения в законопроект о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП). Об этом в четверг, 24 июля, сообщило издание «Страна».
— Власти оказались напуганы акциями протеста. Поэтому президент и решил пойти на попятную и полностью вернуть все отмененные нормы, — передает текст материала ТАСС.
По данным журналистов, обещание пойти протестующим на уступки насчет ограничения независимости НАБУ и САП привело к тому, что антиправительственная активность на улицах разгорелась еще больше. Так, украинские граждане 23 июля уже во второй день подряд вышли на массовые антиправительственные митинги в Киеве и во Львове. Протестующие выступили против закона, который лишает независимости НАБУ и САП.
Семьи пропавших без вести военнослужащих Вооруженных сил Украины 18 июля вышли на протест на площади Независимости в центре Киева. К митингу присоединились свыше тысячи человек, в том числе активисты и ветераны боевых действий.