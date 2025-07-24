«Страна»: Зеленский «сдал назад» и рискует потерять власть из-за закона о НАБУ

По данным журналистов, обещание пойти протестующим на уступки насчет ограничения независимости НАБУ и САП привело к тому, что антиправительственная активность на улицах разгорелась еще больше. Так, украинские граждане 23 июля уже во второй день подряд вышли на массовые антиправительственные митинги в Киеве и во Львове. Протестующие выступили против закона, который лишает независимости НАБУ и САП.