Суд арестовал еще двух полицейских по делу telegram-канала Baza

Еще двое полицейских арестованы по делу о связях с telegram-каналом Baza.
Полицейские Сергей Ковалев и Александр Аблаев заключены под стражу на два месяца по делу о превышении полномочий и получении взятки. Они стали очередными фигурантами расследования, связанного с силовиками и утечкой информации. Об этом сообщают СМИ.
«Суд отправил в СИЗО еще двух полицейских — Сергея Ковалева и Александра Аблаева. Они проходят по делу о превышении должностных полномочий и получении взятки. Мера пресечения выбрана на два месяца», — сообщает telegram-канал Baza.
Ранее URA.RU сообщало, что в Москве задержали главного редактора издания Baza. Это связано с делом о превышении полномочий полицейскими. По словам адвоката, процессуальный статус задержанного пока не установлен.