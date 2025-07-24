«Минсктранс» опроверг, что пьяных пассажиров начнут штрафовать контролеры

В соцсетях распространяется видео, на котором некий мужчина заявил: с 15 сентября в Минске вводят запрет на проезд в наземном общественном транспорте в нетрезвом виде — контролеры начнут штрафовать таких пассажиров. «Минсктранс» в комментарии агентству «Минск-Новости» опроверг эту информацию.
Автор видео в соцсетях утверждает, что контролировать нововведение будут те же контролеры, что и проверяют оплату проезда. Мол, у каждого будет алкотестер со сменной трубкой.
Он утверждает, что если в выдыхаемом воздухе более 0,5 промилле алкоголя, то пассажира оштрафуют: первый раз — на 5 базовых, второй — на 10 базовых, а после третьего раза — заседание комиссии по решению отправить в ЛТП.
«Минсктранс» опроверг эти утверждения. Там напомнили, что работники контрольно-ревизорской службы проверяют оплату проезда.
«Они уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях и выносить постановления о наложении административного взыскания в части оплаты проезда. Никаких иных функций у контролеров, связанных с пассажирами, нет. Информация в видео не соответствует действительности», — сказала пресс-секретарь Елена Громыко.
Следует знать, что находящихся в транспорте пьяных пассажиров могут привлечь к административной ответственности сотрудники правоохранительных органов.
А что касается фейка, то по фактам распространения недостоверной информации проводится проверка.
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