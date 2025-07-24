«Минсктранс» опроверг, что пьяных пассажиров начнут штрафовать контролеры

Он утверждает, что если в выдыхаемом воздухе более 0,5 промилле алкоголя, то пассажира оштрафуют: первый раз — на 5 базовых, второй — на 10 базовых, а после третьего раза — заседание комиссии по решению отправить в ЛТП.