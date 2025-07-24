Где в Минске ночью нанесут дорожную разметку, рассказали в ГАИ

По информации КУП «СМЭП Мингорисполкома», этой ночью специалисты будут наносить дорожную разметку на пр. Дзержинского (от ул. Космонавтов до границы города), улицах Рафиева, Лидской, Мстиславца, Программистов, Некрасова, Скрипникова, Есенина, Уборевича, Асаналиева, Руссиянова, Бельского, Центральной, а также вблизи учреждений образования Октябрьского, Советского, Центрального и Фрунзенского районов.