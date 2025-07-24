Трамп после смерти Хогана заявил, что «рестлера будет очень не хватать»

Лидер США Дональд Трамп выразил свои соболезнования в связи с кончиной Халка Хогана.
«Сегодня мы потеряли нашего верного друга “Халкстера”. Халк Хоган был невероятно сильным, выносливым, умным, с огромным сердцем Халка Хогана будет очень не хватать!», — поделился президент в социальной сети Truth Social.
Трамп отметил, что Хоган дарил радость зрителям во всем мире, и его воздействие на культуру было колоссальным. Президент также выразил искренние соболезнования жене рестлера, Скай, и всей его семье, пожелав им сил и любви.
Напомним, что Халк Хоган ушел из жизни 24 июля во Флориде из-за остановки сердца.
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