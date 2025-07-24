Похваливший Алиева первый замгендиректора ТАСС освобожден от должности

Михаил Гусман освобожден от должности первого заместителя генерального директора ТАСС. Постановление об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг, 24 июля.
Напомним, ранее Гусман съездил на форум в Шуше, где президент Азербайджана Ильхам Алиев в Нагорном Карабахе принимал поздравления и посоветовал Украине «делать то, что она делает».
На форуме российский политический аналитик Сергей Марков и заместитель гендиректора ТАСС Гусман посоревновались в изысканных комплиментах, адресованных Алиеву.
Гусман задал Алиеву вопрос, который звучал как ода, как попытка разгадать «феномен» «уникальной многовекторной внешней политики Азербайджана». Журналист попросил азербайджанского лидера назвать 5−7 его базовых политических принципов, которые могут вести «столь успешную внешнюю политику».
В четверг Алиев выразил соболезнования в связи с крушением самолета Ан-24 в Амурской области российскому лидеру Владимиру Путину.