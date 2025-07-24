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Похваливший Алиева первый замгендиректора ТАСС освобожден от должности

Михаил Гусман освобожден от должности первого заместителя генерального директора ТАСС.

Михаил Гусман освобожден от должности первого заместителя генерального директора ТАСС. Постановление об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг, 24 июля.

Напомним, ранее Гусман съездил на форум в Шуше, где президент Азербайджана Ильхам Алиев в Нагорном Карабахе принимал поздравления и посоветовал Украине «делать то, что она делает».

На форуме российский политический аналитик Сергей Марков и заместитель гендиректора ТАСС Гусман посоревновались в изысканных комплиментах, адресованных Алиеву.

Гусман задал Алиеву вопрос, который звучал как ода, как попытка разгадать «феномен» «уникальной многовекторной внешней политики Азербайджана». Журналист попросил азербайджанского лидера назвать 5−7 его базовых политических принципов, которые могут вести «столь успешную внешнюю политику».

В четверг Алиев выразил соболезнования в связи с крушением самолета Ан-24 в Амурской области российскому лидеру Владимиру Путину.