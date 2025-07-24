В Веселовском районе двое подростков попали в ДТП

В четверг, 24 июля, в Веселовском районе Ростовской области произошла авария с участием двух несовершеннолетних. Об этом рассказали в донской Госавтоинспекции.
ДТП произошло в 17:30 в хуторе Красный Октябрь. По предварительным данным, 15-летний водитель мотоцикла не справился с управлением и столкнулся с «ГАЗелью», которая поворачивала налево.
В результате аварии пострадал мотоциклист-подросток и его 12-летний пассажир. Их госпитализировали.
— Госавтоинспекция призывает родителей строго контролировать и пресекать попытки детей и подростков самостоятельно садиться за руль, а также исключить для них возможность доступа к ключам от автомобилей, мопедов и мотоциклов, — напомнили в Госавтоинспекции.
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