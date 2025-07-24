Ричмонд
+30°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Веселовском районе двое подростков попали в ДТП

Под Ростовом подростки на мотоцикле столкнулись с «ГАЗелью».

Источник: Комсомольская правда

В четверг, 24 июля, в Веселовском районе Ростовской области произошла авария с участием двух несовершеннолетних. Об этом рассказали в донской Госавтоинспекции.

ДТП произошло в 17:30 в хуторе Красный Октябрь. По предварительным данным, 15-летний водитель мотоцикла не справился с управлением и столкнулся с «ГАЗелью», которая поворачивала налево.

В результате аварии пострадал мотоциклист-подросток и его 12-летний пассажир. Их госпитализировали.

— Госавтоинспекция призывает родителей строго контролировать и пресекать попытки детей и подростков самостоятельно садиться за руль, а также исключить для них возможность доступа к ключам от автомобилей, мопедов и мотоциклов, — напомнили в Госавтоинспекции.

Подпишись на нас в Telegram!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.

В Ростовской области два человека пострадали в ДТП на встречной полосе.

В Аксайском районе столкнусь «Мазда» и «Газель» (подробнее).