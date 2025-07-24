В Веселовском районе двое подростков попали в ДТП

— Госавтоинспекция призывает родителей строго контролировать и пресекать попытки детей и подростков самостоятельно садиться за руль, а также исключить для них возможность доступа к ключам от автомобилей, мопедов и мотоциклов, — напомнили в Госавтоинспекции.