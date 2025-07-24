В лесу Владимирской области россиянин нашел «кровоточащее сердце»

Житель Владимира Артем отправился в лес и нашел гриб гиднеллум в виде сердца, сообщает ГБУ ВО «Единая дирекция особо охраняемых природных территорий Владимирской области» со ссылкой на россиянина.
Мужчина обнаружил гриб около деревни Лобаново 22 июля. Россиянин назвал его «кровоточащее сердце» из-за внешнего вида.
Известно, что гиднеллум Пека несъедобен, поскольку у него горький вкус. Обычно гриб растет под хвойными деревьями, часто среди мхов. В основном гиднеллум можно встретить в лесах Северной Америки и Европы.
Ранее сообщалось, что группа исследователей из Австралии нашла гриб, который может создавать золото из минеральных соединений.