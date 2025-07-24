Украинская фехтовальщица Харькова объяснила отказ стоять с россиянином

Украинская фехтовальщица Влада Харькова заявила о том, что не стала оставаться на пьедестале почета рядом с российским спортсменом Кириллом Бородачевым на чемпионате мира в Грузии из-за того, что подобным образом хотела показать «свою борьбу».
— Мы — несгибаемая нация, — передает слова Харьковой Tribuna.
Двукратная чемпионка мира по синхронному плаванию, россиянка Майя Дорошко рассказала, что ее не расстроил отказ украинских спортсменок от совместной фотографии после технической программы на этапе Кубка мира в Египте.
До этого 13-летний украинский каратист Евгений Мельник также отказался пожать руку российскому спортсмену Игорю Григорьеву, не сделал совместное фото на подиуме и, покидая пьедестал, жестом выразил свое несогласие после победы россиянина на этапе юношеской лиги в испанской Гвадалахаре.
Подобные инциденты случаются и в мире киберспорта. В октябре прошлого года представители команды Natus Vincere с Украины не пожали руки российским киберспортсменам из коллектива Virtus.pro после четвертьфинального матча на крупном турнире по Counter-Strike 2 в Рио-де-Жанейро.