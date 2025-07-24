Озоновому слою Земли грозит разрушение из-за частых запусков ракет

Для оценки возможных последствий учёные рассмотрели два сценария развития событий до 2030 года — амбициозный и консервативный. Первый предполагал запуски каждые 72 часа на каждом из 17 действующих космодромов, что составило бы 2040 запусков в год. Второй сценарий учитывал один запуск в неделю, то есть 884 запуска ежегодно.