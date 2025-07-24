На Украине мужчина поджог автомобиль сотрудника военкомата

В городе Марганец Днепропетровской области Украины мужчина поджёг автомобиль сотрудника военкомата. Об этом сообщили в местном отделении полиции.
По данным ведомства, неизвестный поджёг автомобиль Volkswagen Golf, который принадлежал работнику Никопольского военкомата. Для совершения преступления мужчина использовал газовую горелку. Полиция установила личность подозреваемого и предъявила ему обвинение в умышленном повреждении имущества. Теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы.
Ранее в Одессе правоохранители задержали женщину, которая, по данным местных источников, якобы планировала взрыв в здании территориального центра комплектования (аналог военкоматов на Украине. — Прим ред.). Женщину задержали на Куликовом поле, при ней обнаружили взрывчатку. Официальные власти Украины информацию не комментируют.