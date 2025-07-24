На Украине мужчина поджог автомобиль сотрудника военкомата

По данным ведомства, неизвестный поджёг автомобиль Volkswagen Golf, который принадлежал работнику Никопольского военкомата. Для совершения преступления мужчина использовал газовую горелку. Полиция установила личность подозреваемого и предъявила ему обвинение в умышленном повреждении имущества. Теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы.