Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Украине мужчина поджог автомобиль сотрудника военкомата

За поджог авто сотрудника военкомата на Украине мужчина может получить до 10 лет тюрьмы.

Источник: Комсомольская правда

В городе Марганец Днепропетровской области Украины мужчина поджёг автомобиль сотрудника военкомата. Об этом сообщили в местном отделении полиции.

По данным ведомства, неизвестный поджёг автомобиль Volkswagen Golf, который принадлежал работнику Никопольского военкомата. Для совершения преступления мужчина использовал газовую горелку. Полиция установила личность подозреваемого и предъявила ему обвинение в умышленном повреждении имущества. Теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Ранее в Одессе правоохранители задержали женщину, которая, по данным местных источников, якобы планировала взрыв в здании территориального центра комплектования (аналог военкоматов на Украине. — Прим ред.). Женщину задержали на Куликовом поле, при ней обнаружили взрывчатку. Официальные власти Украины информацию не комментируют.