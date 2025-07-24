В Telegram появилась новая схема мошенничества

Мошенники придумали новую схему взлома в Telegram: перейдя по ссылке жертва теряет аккаунт навсегда.
Злоумышленники присылают ссылку на бота и просят нажать кнопку «Start».
Если пользователь выполняет требуемое действие, бот переименовывается в Telegram Wallet или Support Bot, а все права передаются жертве.
После этого на аккаунт поступают массовые жалобы, Telegram автоматически блокирует его как нарушителя. Доступ восстановить невозможно.
Ранее сообщалось, что эксперты Роскачества зафиксировали рост случаев хищения мобильных номеров по всей стране. Преступники применяют технологию SIM Swapping, позволяющую переносить идентификационные данные SIM-карты на новые носители. В результате жертва теряет доступ к своему номеру, а все входящие вызовы и сообщения, включая коды подтверждения, начинают поступать злоумышленникам.