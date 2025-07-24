В Telegram появилась новая схема мошенничества

Ранее сообщалось, что эксперты Роскачества зафиксировали рост случаев хищения мобильных номеров по всей стране. Преступники применяют технологию SIM Swapping, позволяющую переносить идентификационные данные SIM-карты на новые носители. В результате жертва теряет доступ к своему номеру, а все входящие вызовы и сообщения, включая коды подтверждения, начинают поступать злоумышленникам.