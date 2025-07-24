Звезда рестлинга 1980-х: карьера, скандалы, личная жизнь и смерть Халка Хогана

В 2015 году Хоган попал в расистский скандал. В изданиях The National Enquirer и Radar Online опубликовали ролик, содержащий массу оскорбительных комментариев расистского содержания, якобы принадлежащих рестлеру. В видео в том числе были и оскорбления в адрес его дочери Брук, которая тогда вступила в отношения с темнокожим мужчиной. Спортсмен извинился за высказывания, но это не облегчило его участь. WWE разорвал контракт с Хоганом и удалил все упоминания о нем с сайта, компания Mattel приостановила выпуск игрушек с его образом, а крупные торговые сети убрали из продажи все связанные с рестлером товары. После того как Хоган выиграл суд против Gawker, в WWE сообщили, что открыты к его возвращению.