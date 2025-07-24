Звезда рестлинга 1980-х: карьера, скандалы, личная жизнь и смерть Халка Хогана

Американский рестлер, актер Халк Хоган (настоящее имя — Терри Джин Боллеа) скончался на 72-м году жизни от остановки сердца. Тело звезды нашли в его доме в городе Клируотер американского штата Флорида. Предположительно, смерти Хогана предшествовала долгая болезнь, а еще недавно его супруга Скай Хоган опровергала, что рестлер находится в коме: по ее словам, он просто восстанавливался после операций. Чем прославился Халк Хоган и как жил в последние годы — в материале «Вечерней Москвы».
Из музыки и экономики — в большой спорт.
Терри Джин Боллеа родился 11 августа 1953 года в семье строителя и домохозяйки, которая в свободное время преподавала детям танцы. В школе крупный молодой человек (он был самым высоким в классе) увлекался бейсболом и достиг в нем неплохих результатов. Многие ожидали, что он продолжит карьеру, но бейсбол пришлось оставить из-за травмы.
После окончания колледжа Боллеа поступил в университет, где изучал экономику и бизнес. Несколько лет он работал в отделении банка, а в свободное от учебы и работы время посещал тренажерный зал и играл на гитаре. Вместе с друзьями он основал музыкальную группу и начал выступать в барах.
Один из таких концертов стал для него судьбоносным: Боллеа, который с детства был поклонником рестлинга, познакомился с рестлером Джеком Бриско, а тот попросил тренера промоушена Championship Wrestling from Florida (CWF) Хиро Мацуду позаниматься с новым знакомым.
Боллеа делал успехи, но сын промоутера CWF Майк Грэм не сразу согласился пустить того на ринг. Позднее рестлер вспоминал, что он и Грэм были знакомы еще со школы и не ладили друг с другом.
Боллеа покинул музыкальную группу и начал рассказывать всем, что будет рестлером. Его упорство убедило Грэма, и в 1977 году спортсмен вышел на ринг. А уже в 1979 году он дебютировал в одном из самых известных промоушенов рестлинга — World Wrestling Federation (WWF, позднее — World Wrestling Entertainment, WWE). К тому времени появился его легендарный сценический псевдоним: Халк — из-за сравнения его массивной формы с героем комиксов; Хоган — это имя ему дали в WWF, которая на тот момент нуждалась в рестлере с ирландским именем.
С 1980 по 1985 год Хоган выступал в японском промоушене New Japan Pro Wrestling, параллельно с гастролями по Японии появляясь и на шоу WWF. За всю свою карьеру он также выступал на матчах промоушенов American Wrestling Association, World Championship Wrestling и Total Nonstop Action Wrestling. Но главную славу Хогану принесли сотрудничество с WWF (WWE) и расцвет «Халкомании».
Тренировки, молитвы и «Халкоманьяки».
У многих рестлеров есть определенные «гиммики» — образы, которые они поддерживают на ринге, во время общения с фанатами, в ходе записи промоматериалов перед матчами и интервью. Гиммики, как правило, могут поддерживаться теми или иными прозвищами, узнаваемой одеждой на ринге и атрибутикой для поклонников.
Хоган был любимцем публики, а своих фанатов называл «Халкоманьяками». К ним рестлер предъявлял особые требования: тренироваться, молиться, пить витамины и верить в себя. В начале 1984 года спортсмен выиграл свой первый титул чемпиона WWF в тяжелом весе, одержав победу над Железным Шейхом. После матча комментатор Горилла Монсун заявил: «Халкомания здесь!» — и дал начало самому узнаваемому образу Хогана, который приходит в голову поклонникам рестлинга, услышавшим его имя.
«Формой» Хогана стала одежда в красно-желтых тонах. Выходя к рингу, он разрывал на себе футболку, параллельно заигрывая с публикой. И это было неслучайно: многие его матчи заканчивались так, будто он терял силы и вот-вот был готов уступить, но затем рестлер будто «заряжался» энергией толпы и становился неуязвимым.
Фирменное завершение матча от Хогана — это указание на соперника пальцем, которое часто сопровождалось выкриком болельщиков «You!» (в переводе с английского языка — «Ты!» — прим. «ВМ»), затем три приема (Irish Whip, Big Boot, Running Leg Drop) и удержание до победы.
В 1985 году WWF объединился с поп-культурой. Для этого промоушен запустил формат The Rock 'n' Wrestling Connection с телеканалом MTV, что позволило сделать рестлинг более популярным, а его бойцов, включая Хогана, — международно известными.
По данным благотворительной организации Make-a-Wish, спортсмен стал самой популярной знаменитостью 1980-х годов, с которой хотели бы увидеться дети. Хоган регулярно появлялся на обложках популярных журналов, посещал вечерние ТВ-шоу и даже имел свой собственный субботний мультфильм под названием Hulk Hogan’s Rock 'n' Wrestling. Поклонников рестлинга охватила настоящая «Халкомания».
За свою карьеру рестлера Хоган становился:
чемпионом IWGP в тяжелом весе — один раз;победителем MSG Tag League Tournament (в команде с Антонио Иноки) — два раза;юго-восточным чемпионом NWA в тяжелом весе — три раза;чемпионом мира WCW в тяжелом весе — шесть раз;чемпионом WWF/WWE — шесть раз;командным чемпионом WWE (в команде с Эджем) — один раз;победителем «Королевской битвы» — два раза.
Кроме того, его дважды ввели в Зал славы WWE — индивидуально (в 2005 году) и как члена группировки «Новый мировой порядок» (в 2020 году).
Скандалы и личная жизнь.
В 1994 году Хогана обвинили в употреблении стероидных препаратов. Ему пришлось завершить карьеру спортсмена и заняться съемками в фильмах, сериалах и ток-шоу. В кино рестлер снимался с 1984 по 2023 год: среди картин с его участием — «Рокки-3», «Мистер Няня», «Силач Санта-Клаус» и многие другие.
В 1999 году Хоган наконец-то после стероидного скандала вернулся в большой спорт.
В октябре 2012 года в интернет-блоге о знаменитостях Gawker был опубликован фрагмент любительского порноролика с участием Хогана, сделанного в 2006 году. Рестлер подал на портал в суд, утверждая, что запись нарушает его права на личную жизнь и «причиняет душевные страдания». В 2016 году суд обязал Gawker выплатить Хогану 115 миллионов долларов в качестве возмещения материального и морального ущерба, 25 миллионов долларов штрафа, а также передать ему контроль над активами Эй Джея Даулерио, бывшего главного редактора портала. Однако рестлер и таблоид пришли к соглашению о выплате спортсмену 31 миллиона долларов.
В 2015 году Хоган попал в расистский скандал. В изданиях The National Enquirer и Radar Online опубликовали ролик, содержащий массу оскорбительных комментариев расистского содержания, якобы принадлежащих рестлеру. В видео в том числе были и оскорбления в адрес его дочери Брук, которая тогда вступила в отношения с темнокожим мужчиной. Спортсмен извинился за высказывания, но это не облегчило его участь. WWE разорвал контракт с Хоганом и удалил все упоминания о нем с сайта, компания Mattel приостановила выпуск игрушек с его образом, а крупные торговые сети убрали из продажи все связанные с рестлером товары. После того как Хоган выиграл суд против Gawker, в WWE сообщили, что открыты к его возвращению.
С 1983 по 2007 год Хоган был женат на Линде Клэридж, в союзе с которой родились его дочь Брук (певица, участница реалити-шоу) и сын Ник. С 2008 года рестлер был в отношениях с Дженнифер МакДэниел. Пара поженилась в декабре 2010 года. Но в феврале 2022 года Хоган заявил в Twitter, что развелся. Третьей супругой спортсмена стала Скай Делли, с которой они поженились в сентябре 2023 года.
Последние годы.
В последние годы Хоган планировал стать первым главой организации, которая должна быть «первой в мире лигой профессионального рестлинга без регламента». Первое мероприятие этого промоушена должно состояться в конце августа 2025 года. Хоган рассказывал, что пребывает в восторге от возможности сделать молодых людей настоящими звездами и «создать для них будущее».
В последний раз Хоган появлялся в эфире WWE в январе. Тогда во время шоу он рекламировал компанию Real American Beer, сооснователем которой являлся. Но толпа его освистала: крики были настолько громкими, что реплики рестлера были едва слышны. Возможно, причиной этого стал тот самый расистский скандал, за который спортсмен неоднократно приносил извинения. Или же его публичная поддержка президента США Дональда Трампа в предвыборной кампании республиканца.
Летом 2025 года поклонников Хогана обеспокоили новости о состоянии его здоровья. Сообщалось, что рестлера госпитализировали и якобы есть риск летального исхода. Но позднее представитель спортсмена сообщил, что причиной обращения к врачам стали давние проблемы с шеей и спиной, а затем ему якобы стало лучше.
Также в СМИ появлялась информация, что за несколько месяцев до госпитализации Хоган перенес операцию на шее, чтобы облегчить боль от защемления нервов.
По предварительным данным, причиной смерти рестлера стала остановка сердца.
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