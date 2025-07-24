Россиянин нашел «кровоточащее сердце» в лесу под Владимиром

Около деревни Лобаново Владимирской области Артем Мишулин пошел в лес и нашел необычный гриб в форме сердца, который он охарактеризовал как «кровоточащее».
Позднее выяснилось, что находкой россиянина оказался гриб гиднеллум пека. Из-за внешнего вида его также называют «кровоточащим зубом» или «клубникой со сливками». Причиной такого названия является способность этих молодых грибов выделяют жидкость красного цвета, передает страница ГБУ ВО «Дирекция ООПТ» в соцсети «ВКонтакте».
В основном этот гриб встречается в Северной Америке и Европе, но в последние десятилетия его находили в Казахстане и в России — в Бурятии и Тюменской области.
— Растет на земле под хвойными деревьями, часто среди мхов и хвои. Гриб не ядовит, но несъедобен из-за сильного горького вкуса. Горечь сохраняется даже в высушенных образцах, — передает портал «Зебра ТВ».
Во время прогулки по лесу с подругой в британском графстве Восточный Суссекс Эмили Пэдгам нашла в лесу черный трюфель. Она выкопала деликатес с помощью старой вилки, которую взяла с кухни. Вес найденного гриба составил 70 граммов — его можно продать за 91 фунт стерлингов (9,75 тысячи рублей — прим. «ВМ»).