В Москве арестовали трех полицейских по делу журналистов Baza

В Москве арестовали трех полицейских, их обвиняют в получении взятки от журналистов Telegram-канала Baza и превышении должностных полномочий, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.
Среди арестованных — начальник дежурной части УМВД Краснодара Александр Аблаев, старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска МУ МВД «Красноярское» Сергей Ковалев и старший оперуполномоченный УМВД по Белгороду Александр Селиванов.
«Постановлением Замоскорецкого районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 27 суток», — сказано в публикациях.
Ранее сообщалось, что сотрудников МВД из трех российских регионов задержали за разглашение служебной информации.