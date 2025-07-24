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В Москве арестовали трех полицейских по делу журналистов Baza

Их заключили под стражу на один месяц и 27 суток.

Источник: pexels.com

В Москве арестовали трех полицейских, их обвиняют в получении взятки от журналистов Telegram-канала Baza и превышении должностных полномочий, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Среди арестованных — начальник дежурной части УМВД Краснодара Александр Аблаев, старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска МУ МВД «Красноярское» Сергей Ковалев и старший оперуполномоченный УМВД по Белгороду Александр Селиванов.

«Постановлением Замоскорецкого районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 27 суток», — сказано в публикациях.

Ранее сообщалось, что сотрудников МВД из трех российских регионов задержали за разглашение служебной информации.