Гепатолог Дианова: Две чашки кофе в день снижают риск развития цирроза печени

Она добавила, что принимающим на постоянной основе лекарства людям нужно проявить осторожность. Кофеин способен как усиливать, так и ослабевать действие определенных медикаментов, для некоторых людей многие препараты будут менее эффективными. В связи с этим Дианова рекомендовала сдать генетический тест, который покажет, как организм реагирует на алкоголь, никотин, кофеин и другие вещества, передает Gazeta.ru.