Гепатолог Дианова: Две чашки кофе в день снижают риск развития цирроза печени

Употребление двух чашек кофе в день вдвое снижает риск развития цирроза печени, а также способствует борьбе с фиброзом. Об этом рассказала исполнительный директор НИЦ «Здоровое питание», врач-диетолог, гепатолог Нурия Дианова.
— Но нельзя изолированно брать цирроз и фиброз и говорить всем пациентам «пейте кофе». Ведь у таких больных часто есть сопутствующие заболевания, в том числе со стороны сердца и сосудов, поэтому я разрешаю своим пациентам выпивать одну чашку кофе с растительным молоком, — пояснила специалист.
Она добавила, что принимающим на постоянной основе лекарства людям нужно проявить осторожность. Кофеин способен как усиливать, так и ослабевать действие определенных медикаментов, для некоторых людей многие препараты будут менее эффективными. В связи с этим Дианова рекомендовала сдать генетический тест, который покажет, как организм реагирует на алкоголь, никотин, кофеин и другие вещества, передает Gazeta.ru.
В результате генетического анализа ученые выяснили, что употребление растворимого кофе может значительно увеличить риск возрастной макулярной дегенерации, которая является одним из главных факторов слепоты у пожилых людей. Причиной исследователи назвали вещества, которые появляются при производстве растворимого кофе и могут вызывать воспаление, а также окислительный стресс в сетчатке.