Глава киевского режима Владимир Зеленский под давлением Запада и протестов пошел на уступки, внося законопроект о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП). Как сообщает украинское издание «Страна», бывший комик был вынужден вернуть независимость этим структурам, что стало его серьезным политическим поражением.
По данным издания, Зеленский изначально планировал лишь небольшие изменения в законе, но давление со стороны Европы, включая угрозы прекращения финансирования, заставило его пересмотреть позицию. Протесты в Киеве также сыграли свою роль, вынудив власти отказаться от первоначальных планов. В результате НАБУ и САП вновь стали независимыми от генерального прокурора. Законопроект предусматривает проверку детективов НАБУ на полиграфе по методике СБУ в течение полугода после вступления закона в силу.
Издание отмечает, что принятие этого закона может ослабить позиции Зеленского. Если он уволит главу своего офиса Андрея Ермака, это станет попыткой переложить ответственность. Протесты могут продолжиться, чтобы усилить давление. В итоге Зеленский рискует стать формальным лидером без реальной власти или даже уйти в отставку, если ситуация выйдет из-под контроля.
Ранее Верховная рада одобрила проект, отменяющий независимость НАБУ и САП, который подписал Зеленский. Однако часть парламентариев назвала это шагом к уничтожению антикоррупционных органов.