Политический провал Зеленского: как протесты и давление Запада изменили планы Киева

По данным издания, Зеленский изначально планировал лишь небольшие изменения в законе, но давление со стороны Европы, включая угрозы прекращения финансирования, заставило его пересмотреть позицию. Протесты в Киеве также сыграли свою роль, вынудив власти отказаться от первоначальных планов. В результате НАБУ и САП вновь стали независимыми от генерального прокурора. Законопроект предусматривает проверку детективов НАБУ на полиграфе по методике СБУ в течение полугода после вступления закона в силу.