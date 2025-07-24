Правительство выделило 150 миллионов рублей на спорт в новых регионах

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Правительство РФ выделило 150 миллионов рублей на мероприятия в сфере спорта в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
«Выделить Минспорту России в 2025 году из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в размере 150000 тыс. рублей на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области», — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовых актов.
Средства выделяются для софинансирования расходных обязательств указанных субъектов России, возникающих при реализации мероприятий по закупке и монтажу оборудования для создания физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа и при обеспечении участия спортивных сборных команд в спортивных мероприятиях.