Правительство выделило 150 миллионов рублей на спорт в новых регионах

«Выделить Минспорту России в 2025 году из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в размере 150000 тыс. рублей на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области», — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовых актов.