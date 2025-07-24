США одобрили продажу Украине оборудования для ПВО на 180 миллионов долларов

Государственный департамент США одобрил продажу Украине средств противовоздушной обороны (ПВО) и оборудования для него на сумму 180 миллионов долларов. Об этом в четверг, 24 июля, сообщили в пресс-службе американского агентства по сотрудничеству в области обороны и безопасности.