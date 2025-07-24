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США одобрили продажу Украине оборудования для ПВО на 180 миллионов долларов

Государственный департамент США одобрил продажу Украине средств противовоздушной обороны (ПВО) и оборудования для него на сумму 180 миллионов долларов. Об этом в четверг, 24 июля, сообщили в пресс-службе американского агентства по сотрудничеству в области обороны и безопасности.

Государственный департамент США одобрил продажу Украине средств противовоздушной обороны (ПВО) и оборудования для него на сумму 180 миллионов долларов. Об этом в четверг, 24 июля, сообщили в пресс-службе американского агентства по сотрудничеству в области обороны и безопасности.

По словам представителей ведомства, американские власти также приняли решение одобрить продажу украинской стороне оборудования и услуг для технического обслуживания и ремонта самоходных гаубиц М109, которое обойдется в 150 миллионов долларов, передает сообщение агентства ТАСС.

Президент Украины Владимир Зеленский 17 июля заявил, что обсуждает с американским коллегой Дональдом Трампом заключение некой «мегасделки».

Глава украинского государства ранее заявил, что Киев будет готов действовать и «демонстрировать силу» в случае получения дальнобойных вооружений от западных союзников.

Однако Трамп сообщил, что не собирается поставлять украинской армии ракеты JASSM с дальностью полета до 800 километров. Позже республиканец рассказал, что ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot уже отправили на Украину через Германию.

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