Митинги из-за закона Зеленского о НАБУ и САП проходят уже в 10 городах Украины

Демонстрации, направленные против подписанного президентом Украины Владимиром Зеленским закона, который ограничивает независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) страны, начались еще в пяти украинских городах. Об этом в четверг, 24 июля, сообщили местные СМИ.
По сведениям издания «Общественное. Новости», ко Львову, к Ровно, Тернополю, Харькову, Киеву, Одессе и Хмельницкому, где митинги идут уже второй день, присоединились Винница, Николаев и Полтава. По данным агентства «Укринформ», митинг против закона о НАБУ и САП также начался в Житомире, передает ТАСС.
Массовые протесты, направленные против действий Владимира Зеленского и Верховной рады в отношении антикоррупционных ведомств, начались 22 июля в Днепропетровске, Киеве, Одессе и во Львове. Позднее в Киеве к протестующим присоединился мэр города Виталий Кличко. По данным журналистов, украинцы, которые протестуют против ограничения полномочий НАБУ и САП в Киеве вблизи театра имени Франко, прыгают и кричат лозунги Майдана 2014 года.
24 июля в СМИ появилась информация о том, что Владимир Зеленский потерпел «стратегическое поражение» и может потерять власть после того, как под давлением западных союзников «сдал назад» и внес изменения в законопроект об украинских коррупционных ведомствах.