Митинги из-за закона Зеленского о НАБУ и САП проходят уже в 10 городах Украины

Массовые протесты, направленные против действий Владимира Зеленского и Верховной рады в отношении антикоррупционных ведомств, начались 22 июля в Днепропетровске, Киеве, Одессе и во Львове. Позднее в Киеве к протестующим присоединился мэр города Виталий Кличко. По данным журналистов, украинцы, которые протестуют против ограничения полномочий НАБУ и САП в Киеве вблизи театра имени Франко, прыгают и кричат лозунги Майдана 2014 года.