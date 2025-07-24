Спутники Starlink перестали работать у ВСУ по всей линии фронта

При этом ранее американский бизнесмен опроверг сообщения о возможном отключении спутниковой связи для Украины, если та не подпишет соглашение о полезных ископаемых. Так предприниматель отреагировал на статью Reuters, где утверждалось, что США якобы пригрозили Киеву отключением Starlink в случае срыва сделки.