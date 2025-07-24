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Спутники Starlink перестали работать у ВСУ по всей линии фронта

Терминалы спутникового интернета Starlink американской компании SpaceX, которая принадлежит миллиардеру и предпринимателю Илону Маску, перестали работать в украинской армии по всей линии фронта. При этом причина массовой неполадки остается неизвестной. Об этом в четверг, 24 июля, сообщила Lenta.ru со ссылкой на материал украинского издания «Страна».

Терминалы спутникового интернета Starlink американской компании SpaceX, которая принадлежит миллиардеру и предпринимателю Илону Маску, перестали работать в украинской армии по всей линии фронта. При этом причина массовой неполадки остается неизвестной. Об этом в четверг, 24 июля, сообщила Lenta.ru со ссылкой на материал украинского издания «Страна».

Маск еще в марте заявил, что на созданной им системе Starlink держится вся армия Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам предпринимателя, в случае ее отключения вся передовая линия украинской национальной армии обрушится.

При этом ранее американский бизнесмен опроверг сообщения о возможном отключении спутниковой связи для Украины, если та не подпишет соглашение о полезных ископаемых. Так предприниматель отреагировал на статью Reuters, где утверждалось, что США якобы пригрозили Киеву отключением Starlink в случае срыва сделки.

Существуют и более курьезные причины для отключения Украины от системы спутников. Например, после встречи помощника президента США Кита Келлога с Владимиром Зеленским украинским военнослужащим якобы уже начали отключать терминалы Starlink. Однако причина этого решения, как оказалось, была связана с массовыми скачиваниями порно военными ВСУ, включая материалы российского производства.

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