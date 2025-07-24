Макрон заявил, что Франция официально признает Палестину в сентябре

— Я принял решение о признании Францией, верной своей исторической приверженности справедливому и прочному миру на Ближнем Востоке, Государства Палестина. Я сделаю это торжественное заявление на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций в сентябре, — написал французский лидер на своей странице в соцсети X.