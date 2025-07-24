Макрон заявил, что Франция официально признает Палестину в сентябре

Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг, 24 июля, заявил, что Париж официально признает Государство Палестина на заседании Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных наций (ООН) которое состоится в сентябре.
— Я принял решение о признании Францией, верной своей исторической приверженности справедливому и прочному миру на Ближнем Востоке, Государства Палестина. Я сделаю это торжественное заявление на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций в сентябре, — написал французский лидер на своей странице в соцсети X.
Он добавил, что в текущий момент урегулирование конфликта в секторе Газа и помощь гражданскому населению является «насущной необходимостью».
10 мая в СМИ появилась информация о том, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривала возможность признания Палестинского государства без участия движения ХАМАС. По данным источников журналистов, американский лидер мог признать Палестину во время саммита в саудовском Эр-Рияде, с условием, исключающим участие ХАМАС в управлении новым государством.
12 июня Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, в которой призвала немедленно прекратить боевые действия в секторе Газа. За документ проголосовали 149 государств, 12 стран высказались против, еще 19 воздержались.