Терминалы Starlink перестали работать у ВСУ по всей линии соприкосновения

По всей линии боевого соприкосновения прекратили работу терминалы Starlink, сообщил украинский военнослужащий с позывным Тень. Его слова приводит издание «Страна».
Позже на сайте компании Starlink появилась информация о глобальном сбое в работе системы по всему миру.
Стоит отметить, что для противодействия спутниковой сети Starlink, используемой в зоне специальной военной операции, российские войска применяют комплексы радиоэлектронной борьбы «Тобол» и «Калинка».
Изначально эти системы создавались для других целей. «Тобол» разрабатывался для защиты российских спутников от средств радиоэлектронной борьбы, но после модернизации он способен создавать помехи спутниковой связи и системам навигации, включая GPS.
По данным издания, в России действует не менее семи таких комплексов. Три из них, предположительно, перехватывают сигналы Starlink на востоке Украины, что затрудняет работу системы в этом регионе.