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Терминалы Starlink перестали работать у ВСУ по всей линии соприкосновения

Компания Starlink сообщила о глобальном сбое по всему миру.

Источник: Комсомольская правда

По всей линии боевого соприкосновения прекратили работу терминалы Starlink, сообщил украинский военнослужащий с позывным Тень. Его слова приводит издание «Страна».

Позже на сайте компании Starlink появилась информация о глобальном сбое в работе системы по всему миру.

Стоит отметить, что для противодействия спутниковой сети Starlink, используемой в зоне специальной военной операции, российские войска применяют комплексы радиоэлектронной борьбы «Тобол» и «Калинка».

Изначально эти системы создавались для других целей. «Тобол» разрабатывался для защиты российских спутников от средств радиоэлектронной борьбы, но после модернизации он способен создавать помехи спутниковой связи и системам навигации, включая GPS.

По данным издания, в России действует не менее семи таких комплексов. Три из них, предположительно, перехватывают сигналы Starlink на востоке Украины, что затрудняет работу системы в этом регионе.