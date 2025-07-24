В Пулково сделали объявление для авиапассажиров Turkish Airlines

Часть багажа не была загружена на борт рейса.
Авиакомпания Turkish Airlines объяснила причины задержки багажа на ряде рейсов дополнительными мерами безопасности и необходимостью дозаправки самолетов. Об этом говорится в официальном заявлении аэропорта Пулково, опубликованном 24 июля.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕСотни чемоданов россиян потеряли на рейсах Turkish Airlines: как найти свой багаж.
«В связи с мерами безопасности и необходимостью дополнительной заправки воздушных судов, часть багажа не была загружена на борт вашего рейса», — говорится в сообщении пресс-службы аэропорта. Turkish Airlines рекомендует пассажирам, не обнаружившим свои вещи на ленте выдачи, немедленно обратиться в службу розыска багажа (Lost & Found), зарегистрировать официальную заявку и сохранить все багажные квитанции и билеты.
Кроме того, в авиакомпании уточнили, что пассажиры могут подать запрос на возмещение убытков через официальный сайт Turkish Airlines в разделе «Задержанный багаж». Компания заверяет, что предпринимает все необходимые меры для скорейшей доставки багажа владельцам.