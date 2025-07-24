В Пулково сделали объявление для авиапассажиров Turkish Airlines

«В связи с мерами безопасности и необходимостью дополнительной заправки воздушных судов, часть багажа не была загружена на борт вашего рейса», — говорится в сообщении пресс-службы аэропорта. Turkish Airlines рекомендует пассажирам, не обнаружившим свои вещи на ленте выдачи, немедленно обратиться в службу розыска багажа (Lost & Found), зарегистрировать официальную заявку и сохранить все багажные квитанции и билеты.