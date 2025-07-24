«Кровоточащее сердце» найдено в лесу под Владимиром: что известно

Как писал сайт KP.RU, 19 июля стало известно что в Новосибирской области местные жители стали все чаще находить грибы, которые занесены в Красную книгу. По словам кандидата биологических наук и миколога-фунготерапевта Ирины Филипповой, сибиряки запечатлели гриб — Мутинус Равенеля: он вылупляется из яйца и обладает очень скверным помойным ароматом. Один стебелек такого гриба вполне может наполнить квартиру зловонием. Растет из яйца он мгновенно- за несколько часов — на 10−15 см. Целебным считается только в стадии яиц.