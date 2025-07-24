«Кровоточащее сердце» найдено в лесу под Владимиром: что известно

Во Владимирской области мужчина отправился в лес за грибами и совершенно неожиданно нашел обнаружил там «кровоточащее сердце». Об этом сообщили в ГБУ ВО «Единая дирекция особо охраняемых природных территорий Владимирской области» во «ВКонтакте».
Грибник направился в лес на тихую охоту неподалеку от деревни Лобаново, где и смог заметить необычный гриб в форме сердца, покрытого красными каплями, которые похожи на кровь.
Стало известно, что молодой человек нашел Гиднеллум Пека. Это уникальный и необычный гриб для средней полосы России Чаще его можно встретить в Северной Америке и Европе.
Известно, что Гиднеллум Пека является не съедобным грибом, но при этом он не ядовит. В пищу человека данный гриб не используется из-за очень горького вкуса.
Как писал сайт KP.RU, 19 июля стало известно что в Новосибирской области местные жители стали все чаще находить грибы, которые занесены в Красную книгу. По словам кандидата биологических наук и миколога-фунготерапевта Ирины Филипповой, сибиряки запечатлели гриб — Мутинус Равенеля: он вылупляется из яйца и обладает очень скверным помойным ароматом. Один стебелек такого гриба вполне может наполнить квартиру зловонием. Растет из яйца он мгновенно- за несколько часов — на 10−15 см. Целебным считается только в стадии яиц.