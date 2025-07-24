Трамп безуспешно попытался устроить встречу с Путиным и Си Цзиньпином: какие цели он преследовал

Президент США Дональд Трамп попытался организовать громкую встречу с российским лидером Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает китайское издание NetEase. Однако его инициатива не нашла отклика ни в Москве, ни в Пекине.
Китайское внешнеполитическое ведомство не стало комментировать слухи о возможной встрече, тем самым дистанцировавшись от инициативы Трампа. Как отмечает NetEase, Пекин стремится избежать участия в политических акциях, которые могут быть использованы для создания информационного шума. Москва также заняла сдержанную позицию.
NetEase считает, что Трамп преследует сразу несколько целей. Он хочет повлиять на отношения между США и Китаем, воздействовать на ситуацию вокруг украинского конфликта и укрепить свой политический авторитет.
Напомним, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждалась возможность встречи Путина и Трампа в Китае. Он подчеркнул, что российский лидер готовится к поездке в Пекин, но информация о визите американского президента отсутствует. По словам Пескова, Москва не располагает данными о международных планах главы Белого дома.