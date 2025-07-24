Трамп безуспешно попытался устроить встречу с Путиным и Си Цзиньпином: какие цели он преследовал

Напомним, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждалась возможность встречи Путина и Трампа в Китае. Он подчеркнул, что российский лидер готовится к поездке в Пекин, но информация о визите американского президента отсутствует. По словам Пескова, Москва не располагает данными о международных планах главы Белого дома.