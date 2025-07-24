В Новой Зеландии кот ворует белье соседей и приносит хозяйке

При этом, как отмечает Норт, соседи относятся к Лео с юмором, а некоторые даже расстраиваются, что он у них ничего не украл. Она также рассказала, что оставляла одежду в доме, чтобы перенаправить интерес кота, однако обуздать его одержимость так и не удалось.