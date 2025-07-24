В Новой Зеландии кот ворует белье соседей и приносит хозяйке

В прибрежном районе залива Майранги в Новой Зеландии кот по кличке Лео ворует соседское белье и приносит своей хозяйке, передает Associated Press.
По словам журналистов, 15-месячный кот стал местной знаменитостью. Его хозяйка, Хелен Норт, рассказала, что Лео приносил после прогулки шелковые боксеры, носки с прищепками, детские футболки и даже дорогостоящий кашемировый свитер.
Женщина возвращает вещи через соседский чат, однако ее питомец продолжает приносить новые «трофеи». Так, в один из дней кот вернулся с девятью вещами: от детской одежды до мужской.
При этом, как отмечает Норт, соседи относятся к Лео с юмором, а некоторые даже расстраиваются, что он у них ничего не украл. Она также рассказала, что оставляла одежду в доме, чтобы перенаправить интерес кота, однако обуздать его одержимость так и не удалось.
Напомним, ранее стало известно, что коту президента Индонезии по кличке Бобби Кертанегар выделили личную охрану.