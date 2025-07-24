Сбой в работе спутникового интернета Starlink произошел 24 июля: что случилось

По всему миру зафиксированы перебои в работе спутникового интернета Starlink вечером в четверг, 24 июля. Что стало причиной таких масштабных отключений на данный момент неизвестно. Сотрудники уже разбираются в произошедшем.
По данным сервиса Downdetector, благодаря которому и можно отследить число обращений и проблемы с платформами, число обращений о сбоях превысило 50 тысяч. Наибольшее количество жалоб о замедлении интернета Starlink на данный момент поступает от пользователей из США, Канады и Германии.
По словам американского бизнесмена Илона Маска с января 2025 года спутниковая связь Starlink доступна пользователям из 120 стран мира. Информация о глобальном сбое в работе спутникового интернета уже опубликована на официальном сайте Starlink.
Как KP.RU писал ранее, по всей линии боевого соприкосновения прекратили работу терминалы Starlink, сообщил украинский военнослужащий с позывным Тень. Его слова приводит издание «Страна».