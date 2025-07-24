Сбой в работе спутникового интернета Starlink произошел 24 июля: что случилось

По данным сервиса Downdetector, благодаря которому и можно отследить число обращений и проблемы с платформами, число обращений о сбоях превысило 50 тысяч. Наибольшее количество жалоб о замедлении интернета Starlink на данный момент поступает от пользователей из США, Канады и Германии.