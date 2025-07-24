Монсон: Уезжающие спортсмены предают Россию, которая сделала их чемпионами

Боец ММА и депутат Джефф Монсон резко раскритиковал российских спортсменов, меняющих гражданство из-за отстранения от международных соревнований.
По мнению Монсона, они предают страну, которая дала им все для спортивного роста. Сам Монсон, отказавшийся от американского гражданства ради жизни и работы в России, считает, что никакие санкции и внешнее давление не оправдывают отъезд из страны в трудное время.
Он подчеркнул, что такие люди не заслуживают доверия и наносят «удар в спину родине».
— Это Россия — место, где они научились заниматься спортом, где у них были тренировки, тренеры, соперники, которые помогали им становиться лучше. Благодаря этому они стали хорошими спортсменами, кто-то стал чемпионом. А теперь из-за проблем они хотят уехать, переехать в другие страны. Для меня это предательство. Настоящее предательство, — заявил спортсмен в беседе с РИА Новости.
Монсон, получивший российское гражданство в 2018 году и сейчас являющийся депутатом парламента Башкирии, заявил, что не намерен возвращаться в США, так как видит свое будущее в России. Он считает, что его позиция применима не только к спортсменам, но и к бизнесменам и другим гражданам, покидающим страну из-за текущей ситуации.
Актриса Яна Поплавская в свою очередь высказала мнение, что уехавшие из России артисты никогда не станут своими в Европе: они как вставной зуб, который никогда не имплантируют. Режиссер Никита Михалков также выступил против возвращения покинувших Россию артистов: постановщик предложил не пускать их на родину.