Монсон: Уезжающие спортсмены предают Россию, которая сделала их чемпионами

— Это Россия — место, где они научились заниматься спортом, где у них были тренировки, тренеры, соперники, которые помогали им становиться лучше. Благодаря этому они стали хорошими спортсменами, кто-то стал чемпионом. А теперь из-за проблем они хотят уехать, переехать в другие страны. Для меня это предательство. Настоящее предательство, — заявил спортсмен в беседе с РИА Новости.