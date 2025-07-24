В зоне СВО перестали работать спутники Starlink

В районе проведения специальной военной операции зафиксированы перебои в работе спутникового интернета Starlink. Об этом сообщает украинское издание «Страна», ссылаясь на одного из военнослужащих, выступающего под позывным Тень.
На данный момент неизвестно, что именно стало причиной отключения оборудования. Источники издания не приводят технических деталей, а также не уточняют, связано ли это с внешним вмешательством или внутренними неполадками в системе.
Вопрос о возможных последствиях для украинских военных остаётся открытым. Каким образом перебои с интернетом повлияют на коммуникацию и управление подразделениями, пока не ясно.
Ранее стало известно, что власти ЛНР запретили продавать и использовать в республике оборудование американской компании SpaceX, среди которого терминалы Starlink.