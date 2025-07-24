Мужчина в лесу Владимирской области нашёл «кровоточащее сердце»

Житель Владимирской области отправился за грибами в лес недалеко от деревни Лобаново и неожиданно наткнулся на необычный гриб в форме сердца, покрытый красными каплями, напоминающими кровь.
Как сообщили в ГБУ ВО «Единая дирекция особо охраняемых природных территорий Владимирской области» во «ВКонтакте», этот гриб оказался гиднеллумом Пека. Несмотря на кровавые пятна на шляпке, это не настоящая кровь, а природное явление.
Гиднеллум Пека — редкий для региона гриб, который обычно встречается в Северной Америке и Европе. Однако в последнее время его всё чаще находят и в России, например, под Тюменью, как отмечает «Зебра-ТВ».
Этот гриб растёт под хвойными деревьями, преимущественно среди влажных мхов. Он не ядовит, но употреблять его в пищу нельзя из-за очень горького вкуса.