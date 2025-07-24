В Минском районе произошел разрыв газового трубопровода

Сегодня вечером спасателям поступило сообщение о хлопке вблизи аг. Атолино Минского района. По прибытии к месту происшествия было установлено, что в картофельном поле произошёл разрыв газового трубопровода диаметром 700 мм, вследствие чего образовалась воронка.

