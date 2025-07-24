В Минском районе произошел разрыв газового трубопровода

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе в картофельном поле произошел разрыв газового трубопровода. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.
Сегодня вечером спасателям поступило сообщение о хлопке вблизи аг. Атолино Минского района. По прибытии к месту происшествия было установлено, что в картофельном поле произошёл разрыв газового трубопровода диаметром 700 мм, вследствие чего образовалась воронка.
Пострадавших нет. Запах газа отсутствует. Газоснабжение потребителей не нарушено. Причина инцидента устанавливается. На месте работает газовая служба. Подразделения МЧС мониторят обстановку. -0-