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Fakt: в Польше усиливается враждебность к гражданам Украины

Украинцы стараются не говорить на украинском языке.

Источник: Аргументы и факты

Филип Билый, родившийся в Польше, но имеющий гражданство Украины, пожаловался, что постоянно испытывает ощущение отторжения, кроме того, он рассказал, что старается не говорить на украинском языке.

Аспирант Силезского университета уточнил, что несколько лет назад он не чувствовал дискомфорта. В текущем году отношение к выходцам с Украины в Польше изменилось.

В разговоре с польским изданием Fakt Билый выразил мнение, что это связано с «активизацией антимиграционной риторики».

Мужчина отметил, что пытается не привлекать к себе внимание. Помимо этого, он рассказал, что не получает финансовой помощи от государства.

Ранее сообщалось, что в Кракове со здания сорвали флаг Украины и заменили его польским.