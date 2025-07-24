Газовый трубопровод разорвался в картофельном поле под Минском

Газовый трубопровод разорвался в картофельном поле у агрогородка Атолино под Минском, сообщает МЧС Беларуси.
Вечером 24 июля спасатели получили сообщение недалеко от агрогородка Атолино, который находится неподалеку от белорусской столицы. Прибыв на место происшествия, сотрудники МЧС установили: произошел разрыв 700-миллиметрового газового трубопровода в картофельном поле.
В месте разрыва видна крупная воронка. Но запах газа отсутствует, а газоснабжение не нарушено. Тем не менее, газовая служба работает на месте происшествия, а МЧС мониторит ситуацию. Причина инцидента выясняется.
Ранее мы писали, что в Минске легковой автомобиль врезался в дом после столкновения с другой машиной. А ливни размыли дорогу в Городокском районе, по которому недавно прошел ураган.
А здесь — график отключения горячей воды в Минске в августе 2025-го: полный список адресов, даты отключения.