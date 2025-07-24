Куда сходить в Самаре в выходные: афиша с мероприятиями и развлечениями на 26 и 27 июля

В эти выходные Самара приглашает провести время с пользой и интересом: 26 и 27 июля в городе пройдут культурные и развлекательные мероприятия на любой вкус. В программе — юбилейная выставка живописи, творческие встречи и дискуссии, музыкальные концерты на свежем воздухе, автобусные экскурсии по историческим местам и бесплатные показы фильмов под открытым небом.
Для любителей современного искусства подготовлены выставки проектной фотографии и фестиваль зинов, а для тех, кто хочет практиковать английский — встреча разговорного клуба. Подробная афиша поможет выбрать события, которые сделают выходные в Самаре насыщенными и разнообразными.
Встреча ридинг-группы «Читать кино» (16+) в Музее Эльдара Рязанова.
Когда: 26 июля, 17:30. Где: ул. Фрунзе, 120.
Тема обсуждения — рефлексия Романа Якобсона «Закончилось ли кино, когда оно началось?». Участники поговорят о страхах, связанных с появлением кинематографа, и обсудят классическую статью выдающегося лингвиста XX века. Модератор — киновед и научный сотрудник Музея Эльдара Рязанова Олег Горяинов.
Вход — по билетам.
Выставка Сергея Горациевича Чернухина «Земля и люди» (0+).
Когда: 26 июля. Где: ул. Молодогвардейская, 209.
В Выставочном зале регионального отделения Союза художников России откроется юбилейная выставка живописца Сергея Чернухина. Художник представляет работы, посвящённые природе, человеку и жизни на родной земле. Его живопись охватывает широкий диапазон стилей — от реализма до экспрессионизма и импрессионизма, сочетая мощную выразительность с тонкой цветовой чувствительностью.
Концерт творческого проекта Taraxacum (0+) в Сквере Эльдара Рязанова.
Когда: 26 июля, 18:00. Где: ул. Фрунзе, 120.
Коллектив переосмысливает народные песни, создавая экспериментальные аранжировки с элементами джаза и авторской музыки. В программе — уникальные композиции, собранные во фольклорных экспедициях по Самарской области.
Вход — свободный.
Автобусная экскурсия «Куйбышев. Победа. Память» (6+).
Когда: 26 июля, с 10:00. Место сбора: пр. Кирова, 308.
Экскурсия откроет малоизвестные страницы истории Самары времён Великой Отечественной войны. Принять участие могут все жители города старше 7 лет, подписанные на группу во ВКонтакте.
Участие — бесплатное и по регистрации.
Фестиваль «Назад в город» (16+), организованный галереей «Виктория».
Когда: 26−27 июля.
Это исследование города через искусство, лекции, поэзию и неожиданные маршруты. В субботу, 26 июля, в 12:00 состоится бранч и открытие выставки «Читать бесконечно» в Skuratov Coffee. В 18:00 на Некрасовской, 2 пройдет открытие фестиваля: в программе выступление молодежного хора, перформанс по мотивам «Алисы в стране чудес», художественная акция и знакомство с мастерскими.
В воскресенье, 27 июля, в 13:00 пройдет прогулка по Зубчаниновке с фотографом Олей Фроловой. В 17:00 на улице Садовой состоится поэтическая читка стихов Бориса Рыжего. В 19:00 в Загородном парке — музыкальный вечер с лайвом и DJ-сетами.
Все события бесплатны, на часть требуется регистрация.
Выставка проектной фотографии «Пока никто не видит» (18+) в «ЗИМ Галерее».
Когда: 26−27 июля. Где: ул. Ново-Садовая, 106, корпус 155.
В экспозиции представлены работы выпускников Школы проектной фотографии — инсталляции, объекты, зины и фотокниги на темы личного и скрытого. Многие проекты интерактивны и предполагают участие зрителя.
Вход — свободный.
Фестиваль зинов и фотокниг «Жердёла» в «ЗИМ Галерее» и в книжном «Зеленая Дама».
Когда: 26−27 июля.
26 июля, суббота:
Книжный магазин «Зелёная Дама» (ул. Некрасовская, 63):
14:00 — мастер-класс Аиды Мерц «Комикс-зин из листа А4» (18+).
ЗИМ Галерея (ул. Ново-Садовая, 106, корп. 155):
15:00 — артист-ток Натальи Мадильян «Путь к персональной фотокниге» (18+);17:00 — экскурсия по выставке с участием авторов (18+);19:00 — лекция Лексея Конькова (dethrood) «Полная хронология пиксель-арт комиксов» (16+).
27 июля, воскресенье:
ЗИМ Галерея:
17:00 — сеанс рассматривания зинов с Анастасией Альбокриновой (18+);19:00 — лекция Яны Клинк «Проектное мышление. Этапы разработки проекта на примере зина» (16+).
Вход на все мероприятия свободный.
Показы в кинотеатре под открытым небом «Филин».
Когда: 26−27 июля. Где: 4-ая очередь набережной.
На этой неделе на набережной у «Ладьи» продолжает работу бесплатный кинотеатр под открытым небом «Филин».
26 июля (суббота) — Детский день:
Мультфильмы: «Паровозик из Ромашкова» (1967 г., 0+), «Весёлая карусель», эпизоды 1−3 (1969−1971 гг., 0+); «После дождичка, в четверг» (1985 г., 6+); «В поисках Немо» (2003 г., 0+); «Каникулы строгого режима» (2009 г., 12+).
27 июля (воскресенье):
«В порту» (короткометражка, 1975 г., 0+); «9 секунд» (2024 г., 12+); «Командир счастливой “Щуки”» (1972 г., 6+); «72 метра» (2004 г., 12+).
Вход — свободный.
Встреча (12+) разговорного клуба на английском языке SPEACTURE в Третьяковке.
Когда: 27 июля, 11:00. Где: ул. Ново-садовая, 149.
Первая тема — Ways of looking at art. Участники обсудят, как можно воспринимать искусство, потренируются в английской речи в непринужденной обстановке и примут участие в творческом задании. Встречу ведёт переводчик и педагог Екатерина Толстова. Рекомендуемый уровень английского — B1+.
Вход — по билетам.
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.