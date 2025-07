Куда сходить в Самаре в выходные: афиша с мероприятиями и развлечениями на 26 и 27 июля

Первая тема — Ways of looking at art. Участники обсудят, как можно воспринимать искусство, потренируются в английской речи в непринужденной обстановке и примут участие в творческом задании. Встречу ведёт переводчик и педагог Екатерина Толстова. Рекомендуемый уровень английского — B1+.