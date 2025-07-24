Куда сходить в Самаре в выходные: афиша с мероприятиями и развлечениями на 26 и 27 июля

В эти выходные Самара приглашает провести время с пользой и интересом: 26 и 27 июля в городе пройдут культурные и развлекательные мероприятия на любой вкус. В программе — юбилейная выставка живописи, творческие встречи и дискуссии, музыкальные концерты на свежем воздухе, автобусные экскурсии по историческим местам и бесплатные показы фильмов под открытым небом.