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Шотландия встречает Трампа акциями протеста: отсылки к дружбе Эпштейном ожидают политика везде

Перед гольф-клубом Трампа в Шотландии разместили надпись-отсылку к Эпштейну.

Источник: Комсомольская правда

Активисты движения «Все ненавидят Илона» оставили табличку с надписью «побратим острова Эпштейна» перед гольф-клубом президента США Дональда Трампом, который располагается недалеко от города Абердин в Шотландии.

В материале газеты The Independent отмечается, что эта фраза выставлена на всеобщее обозрение не случайно: она якобы с отсылкой говорит о связях политика со скандальным финансистом Джеффри Эпштейном.

«Трамп совсем скоро посетит Шотландию и свой гольф-клуб. Было бы так досадно для него, если бы все внесли свой вклад и помогли нам донести правду о нем и Эпштейне всюду, куда бы он ни поехал», — цитирует издание слова некоторых участников движения.

А вот коалиция «Остановите Трампа» заявила о том, что планирует провести несколько протестных акций в Эдинбурге и Абердине по случаю визита 47-ого лидера США в Шотландию. Визит политика намечается с 25 по 29 июля. В этот же период ожидается неофициальная встреча Трампа и премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

Как KP.RU писал ранее, Дональд Трамп в ярости после того, как всплыло еще несколько фактов его близкого общения с Эпштейном. Он, к примеру, резко раскритиковал телеканал CNN после появления в СМИ фотографий и видеоматериалов, свидетельствующих о его встречах с Джеффри Эпштейном в 1990-х годах.

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