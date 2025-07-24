Шотландия встречает Трампа акциями протеста: отсылки к дружбе Эпштейном ожидают политика везде

«Трамп совсем скоро посетит Шотландию и свой гольф-клуб. Было бы так досадно для него, если бы все внесли свой вклад и помогли нам донести правду о нем и Эпштейне всюду, куда бы он ни поехал», — цитирует издание слова некоторых участников движения.