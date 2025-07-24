В аэропорту Сочи задержаны 26 рейсов

В аэропорту Сочи задержаны 13 рейсов на вылет и 13 на прилет.
В сочинском аэропорту 24 июля задержаны 26 рейсов, из них 13 на вылет и 13 на прилет. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани со ссылкой на оперативные данные.
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«Тринадцать рейсов на вылет и тринадцать на прилет задержаны», — уточнили в пресс-службе аэропорта, передают РИА Новости. Согласно информации онлайн-табло, среди задержанных вылетов значатся рейсы в Челябинск, Екатеринбург, Новокузнецк, Пермь, Бахрейн и Курган. На прилет в Сочи задерживаются рейсы из Санкт-Петербурга, Перми, Чебоксар, Сургута, Новокузнецка, Кургана, Бахрейна и Стамбула. Большинство задержек превышают два часа.
Причины задержек пока не уточняются. В аэропорту отмечают, что пассажирам рекомендуется отслеживать статус своих рейсов на сайте авиагавани или обращаться к перевозчикам для получения актуальной информации.
В ночь на 25 июля в районе Сочи была зафиксирована одна из самых масштабных атак украинских беспилотных летательных аппаратов за все время подобных происшествий. Силами противовоздушной обороны удалось сбить 21 дрон. При этом одному из беспилотников удалось поразить нефтебазу, находящуюся на территории федеральной территории «Сириус».