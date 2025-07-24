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Раскрыта тайна упавшего с неба в Болгарии красного шара

Житель города Якоруда в Болгарии 15 июля обнаружил во дворе красный дымящийся шар, который едва не вызвал пожар.

Житель города Якоруда в Болгарии 15 июля обнаружил во дворе красный дымящийся шар, который едва не вызвал пожар. После того как объект облили водой, он практически испарился. Образцы почвы с места падения отправили на экспертизу.

Эксперты Болгарской академии наук, исследовавшие объект и пробы, пришли к выводу, что найденный предмет — останки искусственного спутника системы Starlink. В пробах отмечено высокое содержание железа, сообщил заместитель главы местной администрации Беди Осман.

Падение спутников Starlink — редкое явление, так как обычно они полностью сгорают в атмосфере. Этот случай вызвал повышенный интерес специалистов и местных жителей, пишет ТАСС.

Ранее украинские военные сообщили о массовом сбое в работе Starlink на фронте.