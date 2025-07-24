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В аэропорту Сочи задерживаются на прилет и вылет почти 30 рейсов

Десятки рейсов задерживают в аэропорту города Сочи.

Десятки рейсов задерживают в аэропорту города Сочи. Об этом свидетельствует онлайн-табло воздушной гавани.

Так, на вылет в настоящий момент задерживаются рейсы в Челябинск, Екатеринбург, Новокузнецк, Пермь, Барнаул, Красноярск, Курган, Киров, Иваново, Сыктывкар, Казань, Томск, Магнитогорск, Москву и Бахрейн.

Что касается прилета, то в этом случае задержаны самолеты из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Самары, Казани, Перми, Чебоксар, Стамбул, Сургута, Москвы, Сыктывкара, Еревана, Бахрейна, Новокузнецка, Кургана, Барнаула и Челябинска.

Утром 24 июля аэропорт Сочи проинформировал, что рейсы на прилет и вылет обслуживаются согласно очередности и готовности воздушных судов. Все службы аэропорта и авиакомпании работают в усиленном режиме для минимизации изменений в расписании.

Напомним, к массовым задержкам рейсов в аэропорту Сочи привела массовая атака на город-курорт украинских БПЛА.

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