Названы опасные последствия недостатка магния в организме

Магний — один из важнейших микроэлементов в организме человека, его дефицит грозит серьезными последствиями для здоровья, об этом сообщила в разговоре с корреспондентом RuNews24.ru врач-нутрициолог Галина Леонова.
— Магний — ключевой элемент для работы сердца, костей, нервной системы и мышц. Его дефицит связан с гипертонией, сердечно-сосудистыми заболеваниями, остеопорозом, головными болями, астмой, — рассказала доктор.
Врач добавила, что главные источники магния — это зеленые листовые овощи, злаки и орехи. А вот алкоголь, напротив, значительно увеличивает выведение магния.
Ранее KP.RU отметил, что орехи являются альтернативой мясу, если по каким — либо причинам животные белки исключены из рациона человека. Диетологи также признают пользу орехов. Несмотря на высокую калорийность, жиры из этих плодов усваиваются не полностью, а кислоты омега-3 снижают тягу к сладкому. Также орехи способствуют выведению шлаков и токсинов. Орехи быстро утоляют голод и являются хорошим перекусом.