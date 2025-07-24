Названы опасные последствия недостатка магния в организме

Ранее KP.RU отметил, что орехи являются альтернативой мясу, если по каким — либо причинам животные белки исключены из рациона человека. Диетологи также признают пользу орехов. Несмотря на высокую калорийность, жиры из этих плодов усваиваются не полностью, а кислоты омега-3 снижают тягу к сладкому. Также орехи способствуют выведению шлаков и токсинов. Орехи быстро утоляют голод и являются хорошим перекусом.