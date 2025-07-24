Маск прокомментировал сбои в работе Starlink

— Обслуживание будет восстановлено в ближайшее время. Приносим извинения за сбой. SpaceX устранит первопричину, чтобы подобное больше не повторилось, — написал Маск.
Ранее стало известно, что терминалы спутникового интернета Starlink американской компании SpaceX, которая принадлежит Маску, перестали работать в украинской армии по всей линии фронта. При этом причина массовой неполадки остается неизвестной.
Маск еще в марте заявил, что на созданной им системе Starlink держится вся армия Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам предпринимателя, в случае ее отключения вся передовая линия украинской национальной армии обрушится.
В июня Маск сообщил, что над Ираном заработала система Starlink. Соответствующий комментарий предприниматель оставил под публикацией с призывом активировать Starlink для жителей Ирана. Автор обращения предложил использовать спутниковый интернет как способ «вбить последний гвоздь в гроб иранского режима», отметив, что власти страны отключили доступ к Сети, чтобы помешать координации протестов.