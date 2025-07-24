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Маск прокомментировал сбои в работе Starlink

Работа спутниковой системы связи Starlink, разработанной американской компанией SpaceX в ближайшее время будет восстановлена. Об этом в четверг, 24 июля, сообщил американский бизнесмен и основатель SpaceX Илон Маск, в своем аккаунте в социальной сети X.

Работа спутниковой системы связи Starlink, разработанной американской компанией SpaceX в ближайшее время будет восстановлена. Об этом в четверг, 24 июля, сообщил американский бизнесмен и основатель SpaceX Илон Маск, в своем аккаунте в социальной сети X.

— Обслуживание будет восстановлено в ближайшее время. Приносим извинения за сбой. SpaceX устранит первопричину, чтобы подобное больше не повторилось, — написал Маск.

Ранее стало известно, что терминалы спутникового интернета Starlink американской компании SpaceX, которая принадлежит Маску, перестали работать в украинской армии по всей линии фронта. При этом причина массовой неполадки остается неизвестной.

Маск еще в марте заявил, что на созданной им системе Starlink держится вся армия Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам предпринимателя, в случае ее отключения вся передовая линия украинской национальной армии обрушится.

В июня Маск сообщил, что над Ираном заработала система Starlink. Соответствующий комментарий предприниматель оставил под публикацией с призывом активировать Starlink для жителей Ирана. Автор обращения предложил использовать спутниковый интернет как способ «вбить последний гвоздь в гроб иранского режима», отметив, что власти страны отключили доступ к Сети, чтобы помешать координации протестов.

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