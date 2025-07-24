Маск прокомментировал сбои в работе Starlink

В июня Маск сообщил, что над Ираном заработала система Starlink. Соответствующий комментарий предприниматель оставил под публикацией с призывом активировать Starlink для жителей Ирана. Автор обращения предложил использовать спутниковый интернет как способ «вбить последний гвоздь в гроб иранского режима», отметив, что власти страны отключили доступ к Сети, чтобы помешать координации протестов.