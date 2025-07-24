Сбои в работе спутниковой связи Starlink фиксируются по всему миру

По всему миру наблюдаются сбои в работе спутникового интернета Starlink, о чем свидетельствуют данные сайта Downdetector, отслеживающего неполадки популярных интернет-сервисов. Сегодня вечером количество сообщений о проблемах с подключением превысило 50 тысяч. Наибольшее число жалоб поступило из США, Канады и Германии.
Украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на военного сообщило о перебоях в работе Starlink вдоль всей линии фронта у Вооружённых сил Украины.
Starlink — это спутниковая сеть, обеспечивающая высокоскоростной интернет в любой точке земного шара.