Сбои в работе спутниковой связи Starlink фиксируются по всему миру

По всему миру наблюдаются сбои в работе спутникового интернета Starlink, о чем свидетельствуют данные сайта Downdetector, отслеживающего неполадки популярных интернет-сервисов. Сегодня вечером количество сообщений о проблемах с подключением превысило 50 тысяч. Наибольшее число жалоб поступило из США, Канады и Германии.