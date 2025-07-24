Кинолог Голубев перечислил правила дрессировки дрессировки собак

— Если вы четко решили обучить питомца команде, не отходите от плана. Если сегодня вы запрещаете собаке прыгать на кровать, а завтра разрешаете, то обучение будет неэффективным. Важно, чтобы у собаки не возникало путаницы, за какие действия ее хвалят, за какие — нет, — объяснил эксперт.