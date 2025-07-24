Кинолог Голубев перечислил правила дрессировки дрессировки собак

Воспитание домашнего любимца — дело непростое, чтобы питомец слушался, необходимо придерживаться правил дрессировки. Их перечислил в разговоре с «РИАМО» кинолог Владимир Голубев.
— Если вы четко решили обучить питомца команде, не отходите от плана. Если сегодня вы запрещаете собаке прыгать на кровать, а завтра разрешаете, то обучение будет неэффективным. Важно, чтобы у собаки не возникало путаницы, за какие действия ее хвалят, за какие — нет, — объяснил эксперт.
Кинолог напомнил: убеждения о том, что прогулки без поводка, якобы, идут на пользу собаке — миф.
— Дело не в послушании, а в элементарной безопасности. Даже самый послушный питомец может внезапно убежать, либо на вашу собаку может внезапно напасть агрессивная особь. О самовыгуле и говорить нечего — ни при каких обстоятельствах вы не должны отпускать своего питомца одного на улицу, — заявил специалист.
Ранее сайт «Страсти» сообщил, что поводок обеспечивает не только безопасность вашего пса, но и комфорт окружающих. Кроме того, животное может испугаться резкого звука или необычного запаха — того, что человек просто не заметит.